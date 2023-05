I'm old fashioned, standard della tradizione americana

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 16 giugno alle 21.00 Palazzo Pesce apre accoglie “I’m old fashioned” con Antonio D’Agata alla chitarra e alla voce, Alberto Di Leone alla tromba e Giulio Scianatico al contrabbasso.



Il trio propone i più celebri classici jazz della tradizione americana riarrangiati con un sound morbido e originale.



I brani di Cole Porter, Jerome Kern e Harry Warren saranno affidati al chitarrista Antodio D’Agata, dal 2014 svolge una regolare attivitá concertistica in tutta Italia, collaborando con artisti di fama nazionale ed internazionale come Gegè Munari, Giorgio Rosciglione, Andrea Rea ed altri. Si esibisce nei festival Ardea Jazz Festival, Toquinho Toro Festival, Borgo in Jazz Festival, Eddie Lang Jazz Festival. Si è laureato al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma; alla tromba Alberto Di Leone, diploma in Tromba classica al Conservatorio di Bari, perfezionamento a Siena Jazz e una carriera che lo vede collaborare con artisti come Paola Arnesano, Stjepko Gut e Michael Supnick, ed esibirsi con la “Maxima Orchestra” insieme a Dee Dee Bridgewater, Mike Stern e Sarah Jane Morris e al contrabbasso di Giulio Scianatico, barese di origine, romano di adozione, solo 23 anni e già contrabbassista della band Wasted Generation e vincitore della Berklee Summer School at Umbria Jazz Clinics 20.