I Maltesi in concerto al Teatro Barium

In data 14 Gennaio 2022 (Venerdì) ore 21:00, sul palco del Teatro Barium per la prima volta si esibiranno I MALTESI, con il tributo al grande De Andrè. L'idea di proporre un tributo a Fabrizio De André nasce per caso, anzi quasi per gioco, sicuramente per la smisurata passione che lega indistintamente tutti i componenti della Band alla musica del grande cantautore genovese. Indubbiamente, la straordinaria somiglianza della voce di Dario Di Stefano è il valore aggiunto per un ensemble che ripropone fedelmente gli arrangiamenti originali, nonché quelli (splendidi e molto ricercati) dell'ultimo tour di De André. Il gruppo barese, nato a fine 2009, è attualmente composto oltre che dalla voce solista, da altri giovani musicisti pugliesi che al completo raggiungono i nove elementi. Vanta oltre 150 date ed annovera importanti esibizioni nei più suggestivi luoghi della Puglia (della Campania, del Lazio, della Basilicata e della Sardegna), riscontrando grande successo tra il pubblico. Il nome "I Maltesi" deriva proprio dal luogo in cui questa avventura musicale è nata: quella Taverna Vecchia del Maltese, primo storico locale barese, che tanto ha dato alla storia del gruppo e in cui questi otto ragazzacci provano i brani, si incontrano, suonano.

Location : TEATRO BARIUM – Via Pietro Colletta n.6 - BARI

Ore 20:30 apertura porte

Ore 21:00 Sipario

Info e prenotazioni : 080 561 72 64

I Maltesi hanno in repertorio più di 60 brani della discografia di De André e, oltre a proporre una scaletta classica che comprenda Bocca di Rosa, Andrea, Il Pescatore, Un Giudice, La guerra di Piero, Volta la Carta per concerti di piazza in cui il pubblico "vuole sentire" i grandi classici, offrono situazioni assai particolari nelle quali eseguono integralmente interi album. Inoltre, specialmente per le situazioni teatrali, hanno già eseguito integralmente i brani dell'ultimo concerto di Faber al Teatro Brancaccio di Roma, di cui v'è testimonianza video grazie al dvd omonimo.

La Band è composta da: Dario Di Stefano: Voce, armonica a bocca

Roberto Antonacci: Chitarra classica, acustica, elettrica, cori

Giuseppe Bruni: Batteria, Loops

Francesco Corallo: Chitarra classica, acustica, cori

Lorenzo "Freccia" D'Urso: Tastiera, chitarre, bouzouki, cori

Angelo Verbena: Basso, contrabbasso, armonica a bocca

Michele De Luisi: Violino, mandolino

Pierpaolo Mingolla: Fisarmonica Marika Zingaro: Voce, percussioni