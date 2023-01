I miei cantautori,musiche di Dalla, Ron, De Andre’ e Fossati

Venerdì 17 marzo 2023 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce ricorda “I miei cantautori. Musiche di Dalla, Ron, De André e Fossati” insieme alla voce di Savio Vurchio, il sassofono di Gianni Binetti e il pianoforte di Bruno Montrone.



Un concerto in Puglia che ripercorre le musiche immortali del grande cantautorato italiano, colonna sonora della vita di tanti e amati anche dai giovanissimi. A far rivivere la grande musica di Lucio Dalla, Ron, Fabrizio De André e Ivano Fossati ci saranno la voce di Savio Vurchio, musicista con esperienze nell’ambito blues, soul, rock e latino, una carriera eclettica che lo porta nel 1995 ad aggiudicarsi il premio della critica sul palco della trasmissione “Re per una notte”, e collaborazioni del calibro di Mark Murphy, Roy Paci, Tullio De Piscopo e Piero Pelù, il sassofono di Gianni Binetti, diploma in Sassofono Jazz con Roberto Ottaviano al Conservatorio di Bari, perfezionamento con Marienthal, Girotto, Snaidero, Cisi, Giammarco, collaborazioni con Big Band del Conservatorio Piccinni, The Untouchable Big Band, Maxima Orchestra, Metropolitan MusicArt Orchestra, e una discografia che vanta partner illustri come Livio Minafra e Achille Lauro, e il pianoforte di Bruno Montrone, pianista, organista e compositore, formazione fra il Conservatorio di Bari e maestri come Davide Santorsola, Barry Harris e Nico Marziliano, una carriera che lo porta a calcare il palco insieme a Greg Hutchinson, Quentin Collins e tanti altri, e una attività da didatta impegnato e appassionato.