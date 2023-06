Sabato 24 ore 20.00 appuntamento con “I Misteri e i Miti di Torre di Castiglione” Castiglione è un bosco, Castiglione è un’area archeologica, dove c’è ancora molto da scoprire. Insieme, percorreremo i sentieri tra la lecceta e le mura megalitiche che si ergono sulla collina poco distante da Conversano. Percorreremo le rovine dell’abitato medievale dove, nell’ultimo secolo, è sorto un bosco, figlio di un rinselvamento spontaneo che lentamente riporta la collina abitata in bosco della memoria che sta assorbendo le evidenze archeologiche come nella favola circondò il castello della bella addormentata. Qui siederemo sul prato e insieme a Pasquale D’Attoma, attore professionista che da anni narra verità e storie della Puglia mostrandone la complessa matrice storica e il profondo valore poetico, ascolteremo leggende sul bosco, sulle ombre che lo popolano. Si consiglia di portare con sé una stuoia o asciugamano per sedersi comodamente sul prato.

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d’incontro: Torre di Castiglione

https://goo.gl/maps/dG2CBvTDmvFz8szRA

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking in Lama. Durata: circa 2 ore. Distanza percorsa: circa 3 Km

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 19.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• l’escursione si sviluppa su un percorso di circa 2 km, e si snoda principalmente sul fondo della Lama

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way.

• stuoia o asciugamano

• spray antizanzare

• acqua almeno 1 lt

• torcia

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare i bambini di età superiore ai 6 anni



Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome