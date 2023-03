Domenica 12 ore 10.15 appuntamento con- "I monasteri di Bari con apertura straordinaria della chiesa di S. Martino".

Partendo dalla chiesa di Santa Chiara (già Santa Maria degli Alemanni), scopriremo le storie e i destini dei più grandi monasteri medievali della città di Bari, termineremo il tour con il Monastero di San Nicola ai Greci.

___________________________________________

Costo: 10 euro per la visita + 5 euro come contributo per il restauro della chiesa di San Martino (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d'incontro: strada Santa Chiara c/o chiesa di Santa Chiara



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti