I MOTIVI DELLO SWING - Il manifesto retrò di una Italia che non si arrende.

di Gianluca Traversi

con Lino De Venuto, Hill's Joy Choir & Band



Spettacolo Teatrale e Musicale, organizzato da S.T.A.M.C. Aps.



In un bar di provincia una jazz band fa le prove per un concerto, senza troppo mordente. È una serata come tante, in cui non c’è nulla da aspettarsi. Uno strano avventore che nessuno ha mai visto prima si fa avanti dal suo tavolino solitario e comincia a parlare con gli altri. È un signore attempato ed elegante, e sembra conoscere molto bene il tipo di musica che il gruppo sta provando.

Porta con sé una valigia e mille storie su quella che un tempo si poteva chiamare solo ‘musica sincopata’, perché non risultasse troppo straniera. Quando? Quando i nemici dello swing dominavano l’Italia e suonare era un atto di ribellione gioiosa. Un grande viaggio per ascoltare e scoprire i… Motivi dello swing!



Band:



Ilaria Stoppini - direzione

Lidia Bitetti - sax tenore

Andrea Campanella - clarinetto

Donny Balice - tromba

Franco Angiulo - trombone

Leonardo Torres - pianoforte

Alessio Campanozzi - contrabbasso

Giovanni Chiapparino - batteria e arrangiamenti



Hill's Joy Choir:



Filippo Giordano

Piero De Biasi

Miriam Tateo

Isa Addabbo

Angela Mascio

Adele Tramacere

Teresa Surico

Pina Castellaneta

Teresa Benincasa

Giustina Lozito

Annamaria Manicno

Francesca Antonicelli



Audio e Luci: Fortepiano



Info: associazionestmac@gmail.com



Gallery





Biglietti acquistabili online su https://oooh.events/evento/i-motivi-dello-swing-biglietti/