Incontro online 'I paesaggi rurali del Salento. Quale futuro?

Venerdì 22 gennaio 2021, alle 17,30, la Delegazione FAI di Lecce in collaborazione con la Direzione Regionale FAI per la Puglia organizza su piattaforma Zoom l’incontro “Quale futuro per i paesaggi rurali del Salento?”



Qual è il futuro dei paesaggi rurali del Salento a seguito della devastazione causata dal batterio Xylella fastidiosa che ha colpito le interminabili distese di oliveti del tacco d’Italia?



Il dibattito attuale e degli ultimi anni sulle condizioni di degrado, abbandono ed impoverimento delle campagne salentine non sembra riuscire a mettere insieme delle azioni e dinamiche decisionali costruttive.

Prevale un forte disorientamento e senso di attesa, come se si aspettasse una soluzione che arrivi dall’alto, da decisori distaccati da un dibattito che, invece, ci riguarda tutti da vicino. Noi tutti siamo parte del paesaggio, viviamo in quel paesaggio che abbiamo amato ed apprezzato fino a pochi anni fa e che ancora affascina chiunque viva e visiti la Puglia a nord della zona infetta.

Un incontro a più voci cerca di fare il punto sulla situazione con delle riflessioni che riguardano il paesaggio, l’agricoltura e i possibili scenari di trasformazione futuri.



Introduzione

Adriana Bozzi Colonna

Capo Delegazione FAI Lecce.



Gianluca Tramutola

Agronomo e paesaggista, guest teacher Accademia di Architettura di Amsterdam.



Giuseppe Lopriore

Ricercatore e Docente di olivicoltura dell’Università di Foggia.



Conclusioni, Saverio Russo, Presidente FAI Puglia.

Coordina, Caterina Rinaldo, Delegata Comunicazione FAI Puglia.



Il webinar si terrà sulla piattaforma Zoom dalle 17,30 alle 19,30.

Per partecipare è necessario iscriversi in anticipo al seguente link:

https://zoom.us/webinar/register/WN_7JFTFqnpSheK7XrjuzevJg



Dopo l’iscrizione, si riceverà una e-mail di conferma con le informazioni necessarie per entrare nel webinar.

Per informazioni:

segreteriafaipuglia@fondoambiente.it



