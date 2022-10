I Paladini di Puglia Storie locandine e burattini del Granteatrino in mostra al Consiglio Regionale della Puglia. Si inaugura Giovedì 20 ottobre alle ore 17.00 PALADINI DI PUGLIA

la mostra promossa dal Consiglio regionale della Puglia in collaborazione con il Granteatrino Casa di Pulcinella presso il Consiglio Regionale della Puglia Via G. Gentile 52 - Bari

Il Granteatrino propone una mostra di bozzetti, scene, disegni e sagome di quelli che abbiamo definito I Paladini di Puglia, materiali raccolti nel corso di circa quarant’anni di attività teatrale.

In primis capeggia Pulcinella, maschera italiana, nata nel Mediterraneo. Pulcinella burattino appartiene intimamente alla nostra cultura, al nostro immaginario. Attrae fin dall’infanzia perché, come scrive Raffaele De Grada, con quell’arte di arrangiarsi con le mille astuzie che servono a campare, è espressione della filosofia popolare. Appartiene alle nostre tradizioni e al nostro teatro. E dalla Commedia dell’Arte, ha finito per rappresentare l’Italia all’estero, guadagnandosi i palcoscenici europei.

Chi in Italia ha ridato un nuovo volto all’immaginario letterario e visivo di Pulcinella, chi l’ha introdotto nella letteratura per l’infanzia assegnandogli il ruolo di protagonista in un libro è stato Emanuele Luzzati. Certamente di Pulcinella Luzzati ama la vitalità creativa, il senso dell’umorismo, una certa insofferenza nei confronti del potere costituito e la contemporanea generosità verso chi è debole e si trova in condizioni di bisogno, un vero e proprio Paladino che ha trovato casa anche a Bari presso La Casa di Pulcinella del Granteatrino. Il suo Pulcinella è un ometto minuscolo, contornato da una linea essenziale in costante movimento. E’ proprio dal Pulcinella luzzatiano che prende avvio questa mostra a testimoniare una possibile contaminazione tra le culture dei popoli del Mediterraneo.

Ci preme annoverare anche San Nicola tra i Paladini di Puglia: un omaggio alla nostra città e alla Puglia sono i disegni di Emanuele Luzzati che illustrano le più celebri leggende fiorite in ambiente medioevale su San Nicola, patrono della città di Bari, noto in tutto il mondo. San Nicola è un simbolo internazionale che ha reso nei secoli Bari riconoscibile in tutto il mondo, con un forte interessamento da parte dei paesi slavi e dell’area mediterranea. Un simbolo religioso ed ecumenico che unisce le culture e le religioni del Mediterraneo ma che si afferma con forza anche nella cultura laica, testimoniando messaggi positivi di pace, accoglienza e dialogo.

Il Mare, paladino per eccellenza della Puglia. La narrazione mitica di Bari e della Puglia è densa di marinai e naviganti, miracoli e piccole odissee che segnano l’immaginario di una città-porto. Il mare rappresenta per la Puglia un orizzonte mitico, un confine geografico, una risorsa ecologica, un perimetro invalicabile, un transito o un destino, spesso anche drammatico. Il Mediterraneo “media le terre” esiste solo se permane in esso la diversità tra i luoghi che mette in contatto, permettendo una sana contaminazione che non è mai confusione o perdita dell’identità specifica del suo Sud, del suo Est e del suo Nord-Ovest.

A suggello del forte sodalizio, Luzzati ha disegnato il logo della compagnia - un Pulcinella stilizzato che, in omaggio alla Puglia e al Mediterraneo, è accanto ad un piccolo trullo