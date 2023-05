I Rhomanife dj set, Bob Marley fest, love reggae party presso la Rambla a Bari

Giovedi 11 maggio dalle 20:00 alle 02:00

I Rhomanife Dj Set, Bob Marley fest, Love Reggae Party presso La Rambla, Bari.



Dopo le prime due super serate, giovedì 11 maggio 2023, alle 20,00, i noti artisti pugliesi Rhomanife, realizzeranno una reggae night in dj set presso La Rambla, piazza Eroi Del Mare 12, Bari, dedicata alla star del reggae Bob Marley in occasione del suo anniversario. Una serata di gioia e felicità con musica reggae live, basi musicali e voci armoniche, per recare allegria nei cuori e vibrazioni positive. Ingresso Libero. I Rhomanife diffondono un messaggio di pace, amore spirituale e fratellanza con la reggae music. Segui la band live ed anche sui social. Rhomanife.



evento facebook: https://www.facebook.com/events/1954982561560896?ref=newsfeed



altri eventi Rhomanife, calendario in definizione:

28 mag Rhomanife in concerto parco San Giacomo Molfetta(Ba)

2 giu Rhomanife concerto al Mcbeer di Sava(Ta)

9 giu Rhomanife concerto al bowling di San Donaci(Br)

17 giu Rhomanife festa dello sport San Paolo Bari

30 giu Rhomanife concerto SanMarzanoSangiuseppe(Ta)

9 lug Rhomanife concerto Aradeo(Le)





https://www.facebook.com/RHOMANIFE/