I Rhomanife live al parco San Giacomo di Molfetta

Come da tradizione Rhomanife, band storica della terra pugliese, realizzerà una serie di concerti ed eventi live. Con le sue performance artistiche la band Rhomanife, è stata punto di riferimento per diverse generazioni, ma a quanto sembra non si fermerà mai. Da decenni serate di gioia e felicità con musica reggae live, con strumenti musicali e voci armoniche, per recare allegria nei cuori e vibrazioni positive. Fuori dagli schemi e dal sistema di questo mondo, la band diffonde un messaggio d'amore spirituale che sarà necessario per gli ultimi tempi. Nel frattempo la band si sta preparando per il tour 2023, l'uscita del nuovo video e del nuovo singolo. Venerdì 26 maggio. dalle ore 20,00, i Rhomanife in dj set Love Reggae party alla Rambla di Bari, mentre domenica 28 maggio dalle 17,00, un mega party con concerto della band Rhomanife e prima e dopo gli specialisti Shanty Crew, South Love Vibration e Smorf Sound in reggae music dancehall per l'inaugurazione della birreria parco San Giacomo, situata in uno splendida location sul mare. Suoneranno live per voi : Gianni Somma(voce, chitarra), Pino Di Taranto(basso), Francesco Bartoli(batteria), Carlo Ragno(chitarra solista), Filomena De Leo, Antonella Lacasella (cori) Federico Ancona(tastiera). Seguite la band, anche sui social. Tante benedizioni, pace ed amore dai Rhomanife.

???RHOMANIFE prossimi #eventi, calendario in definizione:



Ven26Mag Rhomanife Dj Set, Love Reggae Party - La Rambla (Bari) presso La Rambla #Bari. ORE 20,00.

Dom28mag Rhomanife In Concerto Birreria San Giacomo, Molfetta(Bari)

Ven2giu Rhomanife In Concerto, McBeer -birra artigianale di Sava.

Sab3giu RHOMANIFE in concerto a Jungle - Parco Raho Nardò (Le)

Ven9giu I Rhomanife In Concerto Al Bowling di San Donaci Il Re Di Ciacco e Bacco SanDonaci(Brindisi)

Sab17 giu Rhomanife festa Le Macerie - Baracche Ribelli soundsystem (Molfetta, Puglia)

Ven30 giu Rhomanife concerto festadellabirra SanMarzanoSangiuseppe (Ta)

Dom9 lug RHOMANIFE band festa della pace concerto Aradeo(Lecce)





like and share Rhomanife band channel link video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uYDvrMKvHeE

Paradise - Rhomanife link Spotify : https://bfan.link/paradise-15



-----------------------------------------------------------



Disponibili per collaborazioni artistiche, interviste, concerti ed eventi live.



https://www.facebook.com/RHOMANIFE/



infotel: 0039 - 3389912968 rhomanife@gmail.com



------------------------------------------------------------------------------------------



Dal profondo cuore del rione Libertà di Bari, Rhomanife è una realtà di musica e speranza sin dal 1985. I Rhomanife, band sempre stata indipendente, ha prodotto 4 cd , molti videoclip e un tour che non si è mai fermato sin dagli esordi con più di 2500 eventi, concerti realizzati in Italia ed all'estero. La band si è esibita anche in: Spagna, Malta, Italia, Ungheria, Albania, 2 tour in Rep. Ceca, Svizzera e Grecia. Attualmente la band è formata: Gianni Somma voce e chitarra, Pino Di Taranto basso, Filomena De Leo voce, Antonella Lacasella voce, Carlo Ragno chitarra, Francesco Bartoli batteria e Federico Ancona tastiere.