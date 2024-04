I Rhomanife presentano a Bari il nuovo single e video ''I'll sing forever''

Rhomanife - ''I'll Sing Forever'', il nuovo brano 2024 ed anche eventi live. I Rhomanife hanno realizzato un'altra chicca, il nuovo brano ed il nuovo video ''I'll Sing Forever'', in uscita venerdì 29 marzo 2024 con la pubblicazione digitale su tutti i digital store musicali mondiali. Verrà presentato al pubblico con una festa in Dj Set Love Reggae Party con il Rhomanife Sound System con il supporto artistico di dj Papamiky presso lo storico club Sharivari, Via fanelli 234, Bari(Ex Target). ''I'll Sing Forever'', un brano roots reggae con arrangiamenti e melodie soavi, un coro che richiama le sonorità gospel, creando un groove spirituale che ti trascinerà in una dimensione di pace ed armonia, un concentrato di vibrazioni buone e positive. Hanno partecipato con maestria alle registrazione di ''I'll Sing Forever'' con Gianni Rhomanife (voce) e Pino Rhomanife (basso), Francesco Bartoli (batteria), Carlo Ragno (chitarra), Federico Ancona e Tano Grazioso (tastiere), De Leo Filomena e Antonella Lacasella (cori), Gianni Loporcaro (master audio) Antonio De Cicco (grafica). Presto comunicheremo le date del tour 2024. Ascolta e segui sui social e dal vivo i Rhomanife, con un nuovo spettacolo e nuova musica, sono unici, diffondono il messaggio d'amore.



Spotify : https://open.spotify.com/track/6G6uVTVNPFN5QULsddlrFP?si=056f114848c948b9

Youtube : https://youtu.be/GtFqj9JVQlg?si=XhnuMyHZKgzDyGEN



prossimi concerti live: sabato 13 aprile Sharivari Bari.

giovedì 18 aprile Gravina in Puglia.

giovedì 25 aprile Lake Cafè Lago Di Lesina.



link evento facebook: https://fb.me/e/1LZmZ66xy