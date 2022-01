Alla Libreria Campus Christian Montanaro presenta "I rifugi della mente"

Prima presentazione per “I RIFUGI DELLA MENTE”, il nuovo romanzo di Christian Montanaro, l’avvocato-scrittore barese reduce da precedenti positive pubblicazioni, edito da Les Flaneurs Edizioni. L’evento - nel pieno rispetto delle norme sanitarie e normative in materia di contingentamento covid - si terrà alla Libreria Campus di Bari (in via Toma 76-88) sabato 22 gennaio alle ore 18. A dialogare con l’autore ci saranno l’editore Alessio Rega e la giornalista Antonella Paparella. L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione: 080.9260560 oppure 3283292605.

«La prima presentazione di un nuovo lavoro - commenta Montanaro - è sempre come un nuovo battesimo per un autore. Il romanzo è una storia a cui credo molto e in cui secondo me ognuno di noi può identificarsi tanto. Del resto chi di noi non ha mai sognato di cambiare vita o di eliminare il dolore dalla propria esistenza? Grazie al Professor Frank Perry e al suo progetto “Omnilife” questo sogno ora diventa realtà. Anche se la storia è molto più complicata e occorrerà leggerla tutta per comprenderne bene gli sviluppi».