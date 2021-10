Al Teatro Abeliano la a 2^ edizione de 'I Solisti'

Riparte la nuova edizione della rassegna I SOLISTI visto il successo dell’iniziativa in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

I SOLISTI è un progetto innovativo di spettacoli/lezione da parte di affermati Attori della scena contemporanea italiana indirizzato a tutti coloro che interpretano il teatro come spazio vitale.

Non una semplice rassegna di monologhi o stand-up show, bensì la possibilità di incontrare i migliori professionisti del palcoscenico in una dimensione di studio delle loro tecniche e principali esperienze, in una fruizione davvero 'da camera'.

L’attore che vive in ciascuno di noi vorrà tornare visibile e protagonista, vorrà meglio comprendere la meravigliosa arte del raccontare, vorrà avvalersi del forte carattere formativo assicurato anche dallo scambio di sensazioni e opinioni, successivo alla performance, tra i partecipanti e il “docente” di turno, vorrà provarsi ad arricchire il proprio bagaglio d’attore, vorrà provarsi ad essere uno spettatore più esigente.

L'originalità della proposta risiede in questa nuova metodologia laboratoriale di apprendimento preminente direttamente dalla performance anziché dalla classica lezione orale. Un'occasione dunque di perfezionamento inside viewing, secondo le più attestate prospettive di ricerca nell'ambito della pedagogia teatrale.

Questo secondo ciclo di lezioni/spettacolo vede altri protagonisti d’eccezione, in appuntamenti fruibili singolarmente (10 euro) o in abbonamento (60 euro), per i quali potete rivolgervi direttamente alla biglietteria del Teatro Abeliano o per mail a botteghino@teatroabeliano.com

14 ottobre DANILO GIUVA - Teatrante allo stato solido

21 ottobre MICHELE CIPRIANI - A me mi ha rovinato la guera

28 ottobre ANTONELLA GENGA - Mudù… dal Teatro alla Tivù

4 novembre DANTE MARMONE - Le sventure di Geppetto

18 novembre CHRISTIAN DI DOMENICO - Sopporterò la mia croce

25 novembre LUCIA ZOTTI - Il walzerino

2 dicembre SARA BEVILACQUA - Amata terra mia

9 dicembre GIUSY FRALLONARDO - Inutili momenti felici

23 dicembre TINA TEMPESTA - Io e l’altra me

Sono tutti eventi imperdibili per la qualità degli artisti partecipanti e del format, ideato per la nuova sala ActorStudio, che si caratterizza per la metodologia di ‘incontro ravvicinato’ con i testimonials della scena odierna.

