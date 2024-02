Sabato 17 ore 17.30 appuntamento con "I Sotterranei di Taras (Taranto)". Un percorso a ritroso nel tempo che ci porterà nel cuore sotterraneo di Taranto. Al di sotto del piano di calpestio della città vecchia di Taranto si nasconde un mondo straordinario, una storia meravigliosa tutta da scoprire tra passaggi al mare, antiche mura e segreti camminamenti. La visita guidata si propone di far conoscere alcuni ipogei dell'Isola, ambienti caratterizzati da una stratificazione millenaria dove sono ben leggibili le vicende storiche e le dominazioni che si sono succedute nel tempo. Non mancate!

Costo: 10 euro (VISITA GRATUITA PER I MINORI ACCOMPAGNATI) + 3 euro di ingresso ai siti sotterranei

Punto d'incontro: Piazza Castello c/o ingresso Castello



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti