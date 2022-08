Venerdì 12 ore 19.40 appuntamento con "I Sotterranei di Taras (Taranto)". Un percorso a ritroso nel tempo che ci porterà nel cuore sotterraneo di Taranto. Visiteremo i sotterranei di palazzo Stola caratterizzato da due accessi nascosti al mare e da camminamenti medievali.

Ci soffermeremo anche al piano nobile dove potremo ammirare il suggestivo affaccio al Mar Grande e le tele dipinte dal celebre pittore pugliese Domenico Carella. Successivamente ci sposteremo dalla parte opposta dell'isola per accedere in esclusiva nell'ambiente sotterraneo di palazzo Santacroce, un luogo misterioso con una storia "davvero particolare".

Non mancate!

__________________________________________

Costo: 10 euro (pagamento online obbligatorio qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...) + 2 euro di ingresso al sito sotterraneo

Punto d'incontro: Piazza Castello c/o colonne Doriche



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti