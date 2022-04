I Soul Hunters di Alberto Parmegiani al club 12ZERO3

Quando si parla di «soul music» si pensa immediatamente a una sorta di liberazione emotiva. E al 12ZERO3, il club di viale Einaudi 60, a Bari, mercoledì 6 aprile (ore 21), per l’associazione Nel Gioco del Jazz, un gruppo di “cercatori” va a caccia dell’anima nella musica. Sono i Soul Hunters capitanati dal versatile chitarrista Alberto Parmegiani che, in un disco omonimo uscito lo scorso anno per A.Ma Records con il sostegno di Puglia Sounds, dà sfogo alle pulsioni più intime per un concentrato di soul music che pesca a piene mani in mezzo secolo di ascolti e di amore per la musica afroamericana. Disco che Parmegiani presenta con larga parte dei musicisti con il quale lo ha inciso, le vocalist Donatella Montinaro e Carla Bavaro (al posto di Paola Arcieri), Fabio Accardi alla batteria, Gianluca Aceto al basso elettrico, Francesco Lomangino al sax tenore e al flauto, Antonio Fallacara al trombone, Giuseppe Todisco alla tromba e Francesco Schepisi alle tastiere.

Tuttavia, conclude Gaeta, «facciamo fatica, a parole, a descrivere la pulsazione incisa in questo disco, per cui, al di là delle definizioni formali, vi consigliamo solo di ascoltarla. Non ve ne pentirete».

Costo dei biglietti 15 euro, speciale coppie 25 euro. Info e vendita associazione Nel Gioco del Jazz, via Principe Amedeo 233, Bari, tel. 338.9031130-351.2101227. Biglietti online sul circuito liveticket.it.