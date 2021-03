I tesori nascosti del Paleolitico pugliese

Appuntamento con l'ultima puntata del ciclo 2020/2021 del "Sorso di Scienza".

Sabato 20, alle 17,30, si parla di: I TESORI NASCOSTI DEL PALEOLITICO IN PUGLIA.

Scavi archeologici passati e in corso hanno permesso di mettere in luce la grande ricchezza delle testimonianze del Paleolitico in Puglia, spesso ignote agli stessi pugliesi. Immergiamoci per un momento in questo patrimonio di straordinario valore storico, artistico e scientifico.

Appuntamento con Anna Rita Longo, docente e divulgatrice scientifica.

Potrete seguire l'evento collegandovi tramite la pagina FB ovvero il canale YT del Circolo UAAR di Bari