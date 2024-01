Oscar Iarussi presenta “Amarcord Fellini. L’alfabeto di Federico” a Palo del Colle

Prosegue, il 1 febbraio, con un evento fuori stagione, la rassegna letteraria curata da Asteria Space alla Biblioteca G.M. Giuliani di Palo del Colle in collaborazione con il Comune di Palo del Colle. A partire dalle ore 19 del prossimo giovedì è in programma la presentazione del libro "Amarcord Fellini. L'alfabeto di Federico" (Il Mulino) di Oscar Iarussi. Un incontro che sarà moderato da Antonella Gaeta (La Repubblica) in un dibattito fra due penne pugliesi amanti della Settima Arte.

Pubblicato da Il Mulino nel 2020, anni in cui si è celebrato il centenario della nascita di Federico Fellini, questo alfabeto dei sogni racconta l'estetica incantata e il linguaggio del regista riminese, inseguendone forme ed espressioni nei film e ritrovandole poi, vive più che mai, nella cultura e nella società d'oggi. Dalla A di Amarcord alla V di Vitelloni, alla Z di Zampanò - passando per la E di Ekberg e la G di Giulietta, la P di Paparazzo e la R di Rex - lasciamoci allora guidare alla scoperta della poetica felliniana e della straordinaria vita dell'artista, affollata di incontri e ricca di onori, eppure segnata dalla solitudine di una perenne ricerca. Nello specchio dell'infanzia e nei labirinti del desiderio, non meno che nella realtà quotidiana di un'Italia in radicale trasformazione, egli fu tra i pochi a saper cogliere il Paese in divenire, regalandoci un immaginario che ormai è diventato struttura del profondo.

Oscar Iarussi è giornalista e saggista, responsabile Cultura e Spettacoli e direttore fino al 2023 della Gazzetta del Mezzogiorno. Critico cinematografico, fa parte del Comitato esperti della Mostra di Venezia; ha presieduto la Apulia Film Commission e ideato la rassegna Frontiere. La prima volta (catalogo Laterza, 2011). Tra i suoi libri: L’infanzia e il sogno. Il cinema di Fellini (Ente dello Spettacolo, 2009), Ciak si Puglia. Cinema di frontiera 1989-2012 (Laterza – Edizioni della Libreria, 2012), Visioni americane. Il cinema “on the road” da John Ford a Spike Lee (Adda, 2012); per il Mulino C’era una volta il futuro. L’Italia della Dolce Vita (2011).

Antonella Gaeta è autrice per il regista Pippo Mezzapesa dei film Ti mangio il cuore dall’omonimo libro inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini (2022, Concorso Orizzonti, Mostra del cinema di Venezia; 1 David e 1 Nastro d’argento); della serie Avetrana – Qui non è Hollywood produzione Groenlandia Disney+ di prossima uscita; Il bene mio (2018, Giornate degli Autori, Venezia), Il paese delle spose infelici tratto dall’omonimo romanzo di Mario Desiati (2011, Concorso, Festa del Cinema di Roma), del docufilm Pinuccio Lovero. Sogno di una morte di mezza estate (2008, Settimana della Critica, Venezia), dei cortometraggi Zinanà (2004, David di Donatello), Settanta (20014, Nastro d’argento), La giornata (2018, Nastro d’argento per il sociale).

L'evento in programma a Palo del Colle il 1 febbraio è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni scrivere a info@asteriaspace.it o chiamare il numero 3773872180