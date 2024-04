Seconda edizione della rassegna letteraria “Nos Incipit a Terra Nostra”

La rassegna Letteraria “Nos Incipit a Terra Nostra”, promossa dall’APS “Terlizzi Libero Feudo” e presieduta dalla Prof.ssa Giada Letizia Anna DEL RE, ritorna con la sua seconda edizione che quest’ano si svilupperà in tre serate il 13 e 20 aprile e 10 maggio, presso l’aula magna del 1 C.D. “Don P. Pappagallo” in Terlizzi. Il titolo della rassegna letteraria, inevitabilmente, evoca sensazioni e sentimenti più diversi, come lo sono i temi trattati dai libri che in essa saranno presentati. Filo conduttore di questa nuova edizione è il tema della violenza, visto sotto diversi aspetti: storico, sociale, economico e personale. La prima serata avrà come ospite lo scrittore napoletano Enrico Fagnano, già protagonista della scorsa edizione il quale darà una visione obiettiva sulla storia del sud dopo l’Unità di Italia. Nella sua ultima pubblicazione “IL PEMONTESISMO E LA BUROCRAZIA IN ITALIA DOPO L’UNITA’ – EROI SENZA NOME”, lo scrittore analizza gli accadimenti post unità in Italia, con sguardo critico ed obiettivo su aspetti quali la violenza economica che il Sud si trovò a subire in quegli anni. La Prof.ssa Giada DEL RE presidente dell’APS Terlizzi Libero Feudo e Direttrice artistica dell’evento in merito esprime grande entusiasmo per le serate in scaletta ed in merito alla prima serata dichiara: “Enrico ci parlerà di una storia che, volutamente, non ci è stata raccontata, forse perché scomoda da tramandare.” L’evento è patrocinato dal Comune di Terlizzi, dalla Pro Loco UNPLI Terlizzi e dalla Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale Sottuficiali d’ITALIA. Gli organizzatori invitano, quanti lo vorranno, a partecipare a tale opportunità di conoscenza e a dibattere sul tema. Programma completo: Sabato 13 Aprile Enrico Fagnano – "Il Piemontesismo e la Burocrazia in Italia dopo l’Unità: Eroi Senza Nome " Sabato 20 Aprile Paola Colarossi – "Ti Prometto il Mare” Venerdì 10 Maggio Prof. Sergio Ricchitelli - “La Pena e la sua Esecuzione in Italia” Docente diritto Internazionale Penale - Unipagaso Prof. Nicola Barbuzzi – “Basta un Clik per Odiare” Docente di diritto Procedura Penale - Unimercatorum Location: Terlizzi (Bari) Aula Magna Scuola Elementare “Don Pietro Pappagallo” – Viale Roma 59/A ore 19:00 ingresso libero Info terlizziliberofeudo@libero.it Tel.: 329.4298827