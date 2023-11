Il 1° evento interamente dedicato al digital marketing! - badd meetup 3

BADD Meetup - Terza Edizione: Networking e Innovation con un Twist!



DOVE?



La Dolce Vita, Via Giuseppe Albanese n41, Bari



Un ambiente dinamico e stimolante, perfetto per scambi di idee fuori dagli schemi. E per chi viene in auto, niente stress: il parcheggio è comodo!



QUANDO?



30 Novembre, kick-off alle 19:00.



Preparatevi a una serata indimenticabile di networking, apprendimento e brindisi!



COSTO?



L?'ingresso, al costo di 18€ comprende un apericena rinforzato e un drink a scelta da corrispondersi direttamente all'inizio dell'evento.



L?a registrazione è gratuita.



PERCHÉ PARTECIPARE?



Il BADD Meetup non è il solito evento di networking. È una fucina di opportunità, un luogo dove la passione per il digitale si fonde con l'incontro umano, generando scintille di genialità.



ARGOMENTI HOT



• Content Creator: il palco è vostro, mostrateci la vostra arte nel creare contenuti che lasciano il segno.



• Start-up Hustle: storie di chi sta ridisegnando il futuro, un pitch alla volta.



• Digital Marketing: trucchi, strategie e loop creativi che ti faranno dire "Wow!".



• Tech Edge: AI, Blockchain e tutti quei buzzwords che qui diventano realtà tangibile.



• Design e Innovazione: perché il bello deve anche essere super funzionale.



• Skills Upgrade: armati delle skills che contano, quelle che ti fanno brillare nel buio!



SPEAKER DA NON PERDERE



Aspettatevi una line-up di speaker che vi lascerà senza fiato, pronti a condividere insights sul mondo digital, innovation e tanto altro. Ogni intervento sarà un tassello per arricchire il vostro mindset e le vostre competenze.



APERITIVO E NETWORKING



Dopo i talk, è il momento dell’aperitivo! Con un drink in mano, discutete le nuove tendenze, scambiate opinioni, stringete collaborazioni o, perché no, trovate quella spinta per il vostro prossimo progetto!



UN AMBIENTE UNICO



Immergetevi in un'atmosfera informale e creativa, dove ogni conversazione può diventare l'inizio di una nuova avventura professionale.



COME PARTECIPARE?



Prenota ora il tuo posto! I biglietti sono limitati e si sa, i BADD Meetup sono un must-attend nella community digitale di Bari. Siate pronti a lasciarvi ispirare e a ispirare.



Non vediamo l'ora di vedervi e di co-creare insieme il futuro del digitale!



Unisciti ai BADDERS, dove ogni Meetup è un tour di adrenalina pura. Non è un evento, è la rivoluzione del digital marketing.



#BADD #blockchain #AI #digitalmarketing