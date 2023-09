"Parlami dentro" al festival letterario "I dialoghi di Trani"

BARI, 31 AGOSTO 2023 - Una raccolta di lettere indirizzate a persone detenute sconosciute. Si intitola “PARLAMI DENTRO. Oltre il carcere. Lettere di (R)esistenza”, l’ultimo volume di edizioni la meridiana, a cura di Marilù Ardillo, nato dall’invito rivolto al pubblico nel 2022 da Fondazione Vincenzo Casillo, Liberi dentro e Eduradio & TV, a condividere un gesto narrativo di resistenza scrivendo a una persona detenuta sconosciuta. Da tavoli, scrivanie e banchi di scuola di ogni parte d’Italia, circa un centinaio di persone dai 10 ai 93 anni ha risposto a questa “chiamata alle parole” che diventa oggi un volume disponibile on line e, dal primo settembre, anche in libreria.



“E’ un libro di straordinario valore etico e politico perché dimostra che esiste una porzione di società civile davvero e fino in fondo civile - si legge nella prefazione di Paolo Di Paolo - in grado, se sollecitata appena, di immaginare anche ciò che si immagina a fatica, di vedere chi di solito non viene visto, di entrare in dialogo con chi fatica a rendere udibili le proprie parole. Queste pagine, così spiazzanti nell’intento, e così appassionate, rendono visibile l’invisibile, su più piani; e restituiscono in una forma scritta un’occasione inconsueta e coraggiosa di comunicazione fra coscienze umane”.



Fondazione Vincenzo Casillo e edizioni la meridiana intendono far arrivare le copie del libro “Parlami dentro” ai detenuti degli Istituti penitenziari d’Italia, attraverso il coinvolgimento dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti e dei Direttori degli Istituti di pena per facilitare, attraverso le lettere, l'incontro e il confronto tra chi è dentro e chi è fuori dal carcere, da sempre obiettivo comune a entrambe le realtà sin dall'inizio della loro collaborazione.



“Parlami dentro” sarà presentato il 23 settembre, alle ore 18, al festival letterario I dialoghi di Trani alla presenza del viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto e di Daniela Marcone, Componente della Presidenza di Libera e Referente nazionale area Memoria. Modera il dialogo la giornalista Marilena Pastore. L’evento sarà reso accessibile tramite sottotitolazione in tempo reale su maxi schermo.