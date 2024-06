Il Belcanto: da Handel a Bellini, la preview del Festival della Valle d'Itria

"Se il belcanto è nato nel Bel Paese, il merito va alla lingua italiana. Solo le sue vocali possono essere cantate in musica, e nessuna lingua al mondo è melodica come quella di Dante".

Il Belcanto: da Handel a Bellini

Va in scena a Savelletri, giovedì 20 giugno 2024 alle ore 19.30, Il Belcanto: da Handel a Bellini, un esclusivo concerto per pianoforte e voce in cui verranno eseguite alcune delle più belle arie tratte dalle opere rappresentate in oltre 50 anni del Festival della Valle d'Itria. Ad esibirsi saranno gli allievi dell'Accademia Celletti.

Sarà un momento speciale ed emozionante in cui gli ospiti potranno ripercorrere la storia di una delle istituzioni culturali più importanti della Puglia, nell'incantevole cornice della Masseria Torre Maizza - Rocco Forte Hotel (Contrada Coccaro 72015, Savelletri BR). La serata prevede il concerto in preview esclusiva, accompagnato da aperitivo e bollicine.

Masseria Torre Maizza è sponsor e partner culturale per il sesto anno consecutivo del Festival della Valle d’Itria che, come accennato prima, quest’anno celebra i suoi 50 anni. L’evento fa parte del progetto “Music for Nature”, il calendario di eventi musicali ed enogastronomici che vede Masseria Torre Maizza promotrice di una sinergia filantropica senza precedenti tra artisti e performer. Una parte dei proventi di tutti gli eventi del calendario sono destinati a supportare la onlus “Save The Olives”, guidata dalla sua fondatrice e madrina della kermesse musicale in masseria, l’attrice premio Oscar Helen Mirren.

Informazioni utili

La partecipazione ha un costo di 50 euro a persona. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all'indirizzo e-mail concierge.torremaizza@roccofortehotels.com. Inoltre, sul sito roccofortehotels.com è possibile trovare il calendario completo degli eventi della stagione 2024 che si terranno Masseria Torre Maizza.