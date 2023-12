Il bestiario di pietra, visita guidata a cura di Inscena

Interno 12 boutique di design e moda con sede nell'umbertino in Via Giuseppe Bozzi 67 propone nell'ambito delle iniziative INTERNO12Arte la visita guidata alla scoperta del romanico pugliese e del bestiario scolpito.



La visita guidata gratuita con prenotazione consigliata sarà arricchita da letture teatrali di testi che racconteranno in maniera inedita le bellezze della città.



La partenza alle 18:30 e il rientro sono previsti da interno12, via Giuseppe Bozzi 67.



Insieme alla guida turistica scopriremo il patrimonio scultoreo della facciata della chiesa di Sant'Anna, della chiesa di San Marco dei Veneziani per terminare con la visita della cattedrale di Santa Maria Assunta e San Sabino.



La visita guidata è gratuita, prenotazione consigliata inviando un messaggio su whatsapp al numero +39 347 122 7169



L'evento rientra nel bando un negozio non è solo un negozio, d_Bari 2022-24, del Comune di Bari