Il capodanno 2022: gran cenone di San silvestro ad Una Hotel Regina "Minuit à Paris - la reinassance"

31 Dicembre 2021 - il CAPODANNO 2022



L’eleganza senza tempo dei tradizionali boulevard parigini e dell’atmosfera della città più romantica del mondo rivivrà nella festa di fine anno “Minuit à Paris, La Reinassance”. Un party fatto di piacevoli riscoperte e di magiche emozioni per vivere la possibilità di lasciarsi trasportare per una notte spensierata brindando al nuovo anno con un flûte di bollicine.

Tchin Tchin!



Programma:

21:00 - Gran Cenone di San Silvestro

23:30 - Serata danzante



PACCHETTI con prenotazioni disponibili (da saldare in anticipo):

Cenone + Ballo + Pernotto 195€

Cenone + Ballo 120€

Ballo + Privè (minimo 8 persone) 50€ a persona



Solo Ballo (ingresso dalle 23.30) SOLO CON PREVENDITA (da acquistare necessariamente prima) 35€ con drink alcolico incluso



Bevande a cena un vino ogni 4 persone



Disponibile su prenotazione anche il pranzo del 1° Gennaio (50€)



INGRESSO CON GREEN PASS OBBLIGATORIO



Se Prenoti prima conviene!

Voucher per trattamento SPA in OMAGGIO per chi prenota entro il 7 Dicembre(voucher valido fino al 30/03/2022).

Info e prenotazioni telefoniche 3509742205

Whatsapp 3509742205



Minuit à Paris c/o UNA Hotel Regina Bari



Gallery





