Al Teatro Casa di Pulcinella in scena 'Il Cartastorie: un principe piccolo piccolo'

IL CARTASTORIE: UN PRINCIPE PICCOLO PICCOLO il 14 e 15 gennaio ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella

Due “cartastorie”, tra decine di coloratissimi origami, sono i protagonisti del nuovo appuntamento in programma, sabato 14 e domenica 15 gennaio alle ore 18.00 alla Casa di Pulcinella.

Tante figurine di carta, tutte realizzate sul momento con le diverse tecniche degli origami e dei kirigami e con la collaborazione dei piccoli spettatori, danno vita allo spettacolo/laboratorio presentato dalla Compagnia Teatrop di Lamezia Terme (CZ) e intitolato “Un principe piccolo” nella messa in scena del regista Piero Bonaccurso, qui anche interprete insieme all’attrice Greta Belometti.

Fonte di ispirazione dello spettacolo è il “Piccolo Principe”, racconto capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, che i due attori/animatori (si chiamano Cartina e Maestro Carta) tagliuzzando e re-incollando i loro fogli colorati, arricchiscono di nuovi elementi, creando inedite occasioni d’incontro per il protagonista della storia.

“Il nostro Principe piccolo piccolo – sottolinea Piero Bonaccurso – ci racconterà del suo viaggio nell’universo, di tutte le cose belle che ha visto e di chi ha conosciuto descrivendoci tanti mondi sconosciuti come, ad esempio, il pianeta di neve, quello abitato solo da pesci, quello che si regge nel firmamento solo grazie alle farfalle che lo sostengono”.

Regia: Piero Bonaccurso

Con: Greta Belometti e Piero Bonaccurso

Età consigliata: dai 4 anni in su, adatto per le famiglie

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5 persone. Possibilità di abbonamento

Infotel.080 534 4660