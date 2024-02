A Casamassima il colore dell'amore non e' il rosso ma l'azzurro. Per festeggiare San Valentino, chiasso Molinari, che ormai conosciamo tutti come il Chiasso dell'Amore, diventera' ancora piu' azzurro grazie all'installazione di un cuore luminoso dai colori del cielo. Tanti cuoricini rossi guideranno gli innamorati da via Conservatorio fino alla luminaria in chiasso Molinari. Il Chiasso dell'Amore 2024, promosso dalla Pro Loco sotto il patrocinio del Comune di Casamassima, sara' inaugurato a passo di rumba, con i giovanissimi ballerini della scuola New Aurora Dance Casamassima, PierFrancesco Proietto e

Cristina Tocci, secondi classificati al campionato italiano e gia' vincitori di competizioni sia regionali che interregionali. Quando? Mercoledi 14 Febbraio ore 19. Durata allestimenti: 1 mese