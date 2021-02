Incontro online 'Il concordato oggi'

Per il 18 febbraio, che è la data che segna la revisione dei Patti Lateranensi avvenuta nel 1984 a firma di Craxi e del card. Casaroli, il Circolo UAAR di Bari organizza la conferenza online dal titolo: "Il Concordato oggi".

L'incontro si articolerà in 3 parti:

1) nella prima l'attore e regista FELICE ALLOGGIO interpreterà l'Allocuzione che PIO XI rivolse ai professori e studenti dell'Università Cattolica di Milano, due giorni dopo la firma;

2) nella seconda la Coordinatrice del Circolo UAAR di Bari, MARIA SCHIRONE, leggerà alcuni brani degli scritti di Antonio Gramsci, che visse gli avvenimenti relativi alle origini dei Patti Lateranensi;

3) l'ultima parte sarà costituita dalla diretta online col prof. FRANCESCO ALICINO, Docente di Diritto costituzionale e di Diritto Pubblico delle Religioni, Univ. LUM (Casamassima, Bari) e LUISS (Roma), col quale si discuterà del CONCORDATO OGGI.

Gli spettatori potranno porre domande via chat al relatore.

L'evento sarà fruibile sui canali social del Circolo UAAR (FB e YouTube) con inizio alle ore 18,00.