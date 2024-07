Il convento di Santa Maria di San Luca di Valenzano: la presentazione del libro di Leonardo Pietricola

Un appuntamento per gli appassionati della storia locale. Martedì 23 luglio, alle ore 18.00, presso la sala consiliare del Comune di Valenzano, ci sarà la presentazione del libro di Leonardo Pietricola sul convento di Santa Maria di San Luca. L’autore, laureato in Lettere moderne con una tesi in Storia contemporanea ed ex direttore della Biblioteca centrale della Facoltà di Economia e commercio dell’Università degli Studi di Bari, è un noto ricercatore nell’ambito della storia locale. Nell’ambito della sua ricerca, l’anno scorso ha pubblicato il libro sul convento che si affaccia su largo Frate Francesco a Valenzano dal titolo “Il convento Santa Maria di san luca. 1. Cronistoria (quaderni di storia valenzanese)”.



Il volume è il primo di una trilogia programmata sul complesso conventuale e si apre con una rassegna delle fonti documentarie e degli studi pregressi. Segue una cronistoria, dalla fondazione (1606) alla soppressione (1866), basata soprattutto su documenti inediti. Infine si riportano notizie, spesso limitate a soli dati cronologici o anagrafici, sui frati che sono stati in questo convento nel periodo trattato: oltre duecento, di cui una buona metà nativi. La presentazione, organizzata e promossa dall’amministrazione comunale di Valenzano, sarà moderata da Rita Schena, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.