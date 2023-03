A Bari “Il Dialogo riparativo”, un momento di riflessione sulle pratiche riparative e sulla prevenzione della devianza minorile

Prezzo non disponibile

Continuano a Bari gli appuntamenti del progetto “FARE - Futuro d’autore” selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e che vede come capofila l’Istituto Redentore.

Un progetto che si svolge tra Bari Bitonto Giovinazzo e Molfetta con l’obiettivo di insegnare ai ragazzi a rischio, il modo di svincolarsi da un destino che per loro sembra già tracciato.

Domani, a partire dalle 15.30, nell’Officina degli Esordi, in Via Francesco Crispi 5, si terrà l’evento “Il Dialogo riparativo”, un momento di confronto sulle pratiche riparative e di attivazione della comunità per la prevenzione della devianza.

Si partirà dai risultati del progetto europeo ‘Restorative Dialogue Against Violent Radicalisation (RDaVR)’, sviluppato per fornire un approccio alternativo alla prevenzione della radicalizzazione violenta e dell'estremismo basato sul dialogo e sulla giustizia riparativa.

Il confronto si svilupperà sui temi della devianza minorile, del rischio radicalizzazione di stampo mafioso, dei pericoli legati alla radicalizzazione violenta online, ma anche sul ruolo della comunità educante nell’agire per prevenire ed intervenire sul territorio.

Sarà anche l’occasione per presentare il risultato del lavoro di intervento e prevenzione realizzato nell’ambito del progetto “Futuro d’autore”, a conclusione del percorso “Building stories”, con la presentazione del libro “Fare, parlare, crescere - Le verità d’Autore”, che raccoglie i lavori scritti dalle ragazze e dai ragazzi partecipanti al progetto.

Interverranno Pia Antonaci Project Manager Sinergia s.c.s., Edgardo Bisceglia giudice onorario Tribunale dei Minorenni Bari, Leonardo Palmisano presidente di Radici Future Produzioni, Michele Corriero ricercatore dell’Università degli Studi di Bari e Barbara Moschettoni referente Area Giustizia Caritas Fermo e Fulvio Manco della Polizia Postale

Il progetto FARE-Futuro d’autore è stato selezionato da 'Con i Bambini' nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD www.conibambini.org