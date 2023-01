‘Il dio del massacro’ in scena al Teatro Radar di Monopoli

Dopo un litigio tra i rispettivi figli, due coppie di genitori si incontrano per risolvere l’accaduto in modo adulto e pacifico, ma niente andrà come previsto. È il prologo da cui muove Yasmina Reza per regalare un impietoso, per quanto ironico, ritratto delle relazioni familiari ne Il dio del massacro (produzione Areté Ensemble / CiprianiGambaccini), in scena sabato 14 gennaio alle 21 e domenica 15 gennaio alle 18 al Teatro Radar di Monopoli per il nuovo appuntamento della Stagione 2022.23 ‘Sconfinamenti’, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Una commedia esilarante e spietata che ha fatto il giro di tutti i teatri del mondo, diretta e interpretata da Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Saba Salvemini e Annika Strøhm, nei panni delle due coppie di genitori. Un incontro durante il quale i buoni propositi di rispetto ed amore reciproco e le buone maniere vengono presto dimenticate e la discussione degenera in un’altalena di imprevisti, battute al vetriolo, ‘sgambetti’, raffinate crudeltà, e, addirittura, risse, con i quattro genitori nella strenua difesa di ciò che hanno di più caro raderanno al suolo i capisaldi della convenzione sociale.

Sul palcoscenico le relazioni sociali si scompongono, facendo emergere con la scrittura di Reza tutte le contraddizioni ed i paradossi creando un meccanismo a orologeria che fa di una situazione comune un’ilare esplosione di assurda attualità. E guida il pubblico nel mondo della coppia, della coppia con figli, della coppia con figli alle prese con altri genitori, con la società.

Gli spettacoli della Stagione serale 2022.23 del Teatro Radar hanno un prezzo di 22 euro per la Galleria e di 25 euro per la Platea. I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Radar di Monopoli (via Magenta 71) e online sul circuito Vivaticket.com. Per info si può chiamare il numero 335 756 47 88 – info@teatroradar.it. Il programma completo di Sconfinamenti è disponibile sul sito su www.teatridibari.it.