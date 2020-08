Il discreto fascino dell’improvvisazione a palazzo Pesce

Venerdì 30 ottobre 2020 alle 20.30 (I set), 22.00 (II set) Palazzo Pesce ospita nella Sala Etrusca il recital pianistico di Rosario Mastroserio.



Un concerto in Puglia che accompagnerà il pubblico in un percorso affascinante e insolito dalla musica di Johann Sebastian Bach fino a quella di Astor Piazzolla: due mondi a prima vista agli antipodi eppure accomunati da una incrollabile ispirazione compositiva e dal gusto per la sperimentazione “celata” di arditezze armoniche. A fare da collante fra le due sponde dell’Atlantico ci saranno agli 88 tasti il discreto fascino dell’improvvisazione musicale e la spontaneità dell’elaborazione creativa di Rosario Mastroserio, docente di Pianoforte principale e Improvvisazione pianistica al Conservatorio Piccinni di Bari, ritenuto a livello internazionale tra i più significativi interpreti della musica di Astor Piazzolla e una carriera che lo porta a esibirsi nei più prestigiosi teatri di tutto il mondo.



Un appuntamento da non lasciarsi sfuggire per assaporare sfumature di suono delicate, scoprire legami lì dove apparentemente sembra che non ci siano e abbandonarsi al suono di melodie immortali.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.