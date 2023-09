13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Venerdì 13 ottobre 2023 alle ore 21.00 a Palazzo Pesce va in scena “Il Dottore e la Musica. Omaggio a Enzo Jannacci” insieme a Gianni Cellamare (voce, affabulazione, ance e rumori) ed Enzo Granella (chitarre e voce).



Un recital musicale in Puglia per ricordare Enzo Jannacci, il cantautore più esagerato della storia della canzone italiana in grado di unire opposti solitamente inconciliabili: tristezza e allegria, tragedia e farsa, disperazione e leggerezza. Popolare sebbene anticonformista e distante dal gusto del grande pubblico, il cantautore milanese ha saputo ogni volta spiazzare e stupire, cantando il mondo degli esclusi, dei dimenticati, degli invisibili. Il tutto facendo “l’uomo a metà” ovvero il chirurgo e l’artista.



E proprio da questa doppia anima prende le mosse “Il Dottore e la Musica”, un omaggio che parte dal repertorio fatto di “Vincenzina”, “Il Bonzo”, “L’Armando”, “Il primo furto non si scorda mai” e le immancabili “Vengo anch’io”, “Silvano” e “Quelli che…”, qui negli arrangiamenti musicali di Enzo Granella, per arrivare a essere uno psicodramma a suon di note biografiche, racconti e aneddoti che raccontano la figura non solo del cantante ma anche del compositore, dell’autore di spettacoli televisivi e teatrali, dell’attore teatrale e del maestro di cabaret insieme a Dario Fo e Beppe Viola.