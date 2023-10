Il duo Merlo-Giribaldi, violoncello e pianoforte, per il secondo appuntamento con i "concerti d'autunno" organizzati dall'associazione Seven arts

Dopo il successo della serata inaugurale, proseguono i “Conerti d'autunno” organizzati dall'associazione Seven Arts. Il 5 ottobre alle 20,30, presso l'auditorium della Casa del Mutilato, a Bari, Largo Fraccacreta, sarà il duo Claudio Merlo – Nicola Giribaldi, ad esibirsi in un recital per violoncello e pianoforte. Affermati musicisti di fama internazionale, propongono un programma di grande spessore che spazia da Beethoven a Milhaud, da Tchaikovsky a Stravinsky.