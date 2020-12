Il fai e la sfida per un’Italia migliore

Giovedì 10 dicembre 2020, a partire dalle 17,30, la Direzione regionale del FAI, Fondo Ambiente Italiano per la Puglia, presenterà il volume di Alberto Saibene, Il Paese più bello del mondo, edito da Utet, nel corso di una comunicazione in cui si racconterà la storia e l'evoluzione di un fondo che - come scrive Andrea Carandini - ''sempre di più si configura come un bene comune della Repubblica''.

Nel 1975 Giulia Maria Crespi, Renato Bozzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli fondarono il FAI Fondo per l’Ambiente Italiano. La grande novità era acquisire e gestire proprietà e beni e poi aprirli al pubblico. I primi anni furono stentati, ma poi arrivarono proprietà di enorme valore culturale e artistico come il Monastero di Torba, San Fruttuoso, il Castello della Manta, la Villa del Balbianello e il Castello di Masino.

Fondamentali per la crescita della fondazione furono le Giornate FAI di Primavera e il censimento I Luoghi del Cuore. Oggi il FAI conta oltre centonovantamila iscritti e più di sessanta beni salvati.

La storia del FAI e della salvaguardia del Patrimonio culturale e paesaggistico italiano - raccontata attraverso le parole di Saibene - è la storia della più grande impresa culturale privata in Italia, fatta di passione e responsabilità, di resistenza quotidiana e di bellezza.



Con l'autore interverranno

Andrea Carandini

Presidente FAI

Saverio Russo

Presidente Regionale FAI Puglia

Massimo Bray

Assessore alla Cultura Regione Puglia

Irene Mearelli

Responsabile FAI Area Rete Territoriale



Il webinar si terrà sulla piattaforma Zoom.

ID: 908 9818 | PASSCODE: 822540.

Per ulteriori informazioni contattare:

segreteriafaipuglia (AT) fondoambiente.it



https://www.facebook.com/events/142834620581467/

FAI - Fondo Ambiente Italiano