“Il fenomeno Bruno Gröning” all'AncheCinema

Per il ventennale del docufilm “Il fenomeno Bruno Gröning” proiezioni in tutto il mondo. A Bari in programma il 29 ottobre alle ore 15,30.

La pellicola è incentrata sulla figura del mistico tedesco di umili origini che, negli anni della ricostruzione postbellica, si adoperò per aiutare, a titolo volontario, il prossimo.



A Bari è in programma il 29 ottobre alle ore 15,30 presso AncheCinema (ex cinema Royal). Ingresso libero.



Il fenomeno Bruno Gröning

Un nome domina i titoli dei mezzi di comunicazione nel 1949: Bruno Gröning. I giornali stampano edizioni speciali, radio e cinegiornali ne parlano. Viene prodotto un film per le sale cinematografiche. Ovunque lui si trovi, da ogni parte la gente accorre in massa. Gröning diventa un evento mondiale.



L’inguaribile non esiste

Eppure la maggior parte di quelli che vanno da lui non sono ammiratori

o suoi sostenitori. Sono persone malate, distrutte dalla guerra, date per spacciate dai medici, quelle persone avevano un solo desiderio: guarire, essere liberati dalle pene e dal dolore. Bruno Gröning li avrebbe aiutati e lui li aiuta. “L’inguaribile non esiste - Dio è il medico più grande!”, sono le sue parole. Accade l’inimmaginabile: innumerevoli malati guariscono, i paralitici camminano,

i ciechi vedono.

Sulle tracce del guaritore miracoloso

Il film documentario “Il fenomeno Bruno Gröning” - sulle tracce del guaritore miracoloso”, descrive gli eventi drammatici di quel tempo: film e suono originali, materiale d’archivio, oltre 50 interviste a testimoni oculari, costose scene cinematografiche. Tutto questo rende il film un’esperienza davvero impressionante.

Un film dotato di una forza particolare

Molti spettatori riferiscono che guardando il film ad un tratto hanno avvertito nel corpo una forza, un formicolio, un fluire. Per la maggior parte di loro un’esperienza completamente nuova. Alcuni riferiscono perfino della scomparsa di dolori, impedimenti e altri disturbi.

Guarigioni anche oggi



Andate a vedere questo film e convincetevi da soli del fenomeno Bruno Gröning.