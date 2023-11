Il festival 'DiversArte' torna in scena a Bari: appuntamento al Nicolaus Hotel

Un ultimo e irripetibile appuntamento in Puglia: così il rinomato festival 'DiversArte' di Bari torna in scena (per l'ultima volta in Puglia) mercoledì 13 dicembre, al Nicolaus Hotel, a partire dalle 19.30.

Tanti gli artisti che si avvicenderanno con performance bellissime e emozionanti - varie espressioni artistiche, al centro di tutto - nel corso di una manifestazione che negli anni ha dato voce e visibilità ad artisti "diversamente abili" e "non" (senza differenza alcuna!), alla loro Creatività, al loro Talento, alla loro attitudine artistica.

Oggi DivesArte continua nella sua missione, ma con orizzonti sempre più elevati da perseguire. "Più che mai, oggi, in primo piano - dicono i promotori della manifestazione - professionalità e bagagli esperienziali: Artisti, a prescindere, ma, innanzitutto, con preparazione, formazione...tutto ciò che fa della persona un/una Professionista!".

Ecco gli Artisti, e i gruppi (confermati), Protagonisti del "Gran Galà Festival "DiversArte" ":

Il "New Jazz Sound Duo" (con il Suo nuovo bellissimo "Singolo". Ed altri momenti "a sorpresa");

Isabella Piccinni;

Antonio Giampietro e Marco Laccone;

Angelo Cavallo;

Pietro Verna;

"SPIRITONASCOSTO QUARTET".

Annalisa Mondino ("Special Guest").

Opere Pittoriche, Opere in "Digital Art", Fumetti e Disegni (in video-proiezione) di:

Anna Mossa, Francesco Frank Rouge, Valentina Pascazio. Presenti, in sala, Opere di Laura Lepore.

Una stupenda Poesia di Daniele Neri, interpretata (con un video che verrà proiettato) dal Grande Attore Franco Carriera.

Conduttrice e Presentatrice della Serata (nonché direttrice artistica e organizzatrice della kermesse e presidente dell'associazione DiversArte, da sempre struttura proponente della manifestazione): Annarita Romito.

Fonico della Serata: Enzo Eramo dj.

"Tante le storiche partnership che affiancano l'evento. Una serata all'insegna della Cultura, dell'Arte e della Musica. Il celeberrimo Festival si racconterà (sin dai Suoi esordi)!".

Biglietto d'ingresso, per assistere all'Evento, in Prevendita (presso la Sede Operativa dell'Associazione): Euro 5,00-a persona-per i soci di "DiversArte"-; Euro 10,00-a persona-per i non soci di "DiversArte". Per Info: presidentediversarte@gmail.com