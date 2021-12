 Il film 'Nicola – Cozze, kebab & Coca Cola' di Antonio Palumbo torna in sala al Multicinema Galleria

Dopo il buon successo del 6, 7 e 8 dicembre, Nicola – Cozze, kebab & Coca Cola di Antonio Palumbo torna in sala al Multicinema Galleria domenica 12 dicembre alle 20.50 . Poi, il film approderà a Milano, il 21 dicembre, al cine-teatro Martinitt.

Con il contributo dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission, in associazione con Octopost

Con il contributo di Tecnodeni e Eli Z. Con il sostegno del Centro di Cultura Sint Niklaas, Direzione Generale di Turchia, Politics and Press Officer Embassy of the Kingdom of the Netherlands. Il progetto è stato supportato anche da una vincente campagna crowdfunding raggiungendo e superando il goal di 15mila euro. Le donazioni sono pervenute da tutto il mondo, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Italia. Tra i donatori, appassionati di cinema, devoti al Santo, supporter web del progetto.

Genere docufiction

Regia e sceneggiatura Antonio Palumbo

Producer Francesco Lopez

Line Producer Massimo Ruggiero

Montaggio Francesca Sofia Allegra

Fotografia Luca La Vopa

Scenografia: Francesca Carmelini

Musica originale: Ivan Iusco

Costumi: Eva Palmisani

Progetto grafico: Michele Bozzi

Location Italia, Belgio, Francia, Olanda, Regno Unito, Russia, Turchia, Stati Uniti

Interpreti: Antonio Palumbo, Teodosio Barresi, Totò Onnis, Olga Luce, Murat Saraç

e con Padre Gerardo Cioffari, Nico Cirasola, Antonio Decaro, Elisa Barrucchieri, Padre Bova, Nicola La Gioia, Jim Rosenthal, Dries Van Der Berg, Henk Helsloot, John Berends, Markus Vankan, Geert Vandenhende, Luc Vermeulen, Herman Cole, Marcel Jannsens, Marc Boon, Frans Van Overveldt, Miepol de Roeck, Laurent Hénart, Emilie Francois, Sylviane Kiegey, Hans Peter Rust, Suleyman Topçu, Metropolito Hristosomos Kalayci

Sinossi

Antonio, un regista a corto di idee, ha una visione del santo patrono della città, San Nicola, che gli chiede di girare un film sulla sua vera storia. Così Antonio si mette in viaggio sulle orme del mito attraversando tutti i Paesi in cui il santo è venerato: Turchia, Belgio, Olanda, Francia, Russia, fino agli Stati Uniti, dove è meglio conosciuto come Santa Claus, cioè Babbo Natale. Un viaggio in mezzo a un crogiolo di culture e tradizioni popolari, con tutte le loro contraddizioni, un percorso tra colori e rigore religioso mescolati assieme dando vita a una figura sacra che è, al tempo stesso, un modello consumistico