A Santeramo in Colle il laboratorio di scrittura autobiografica Il Fiore che Sei delle associazioni Una Rosa Blu per Carmela e Gemme Dormienti

Il fiore che sei

Laboratorio di scrittura autobiografica

Non c’è

più niente

da temere

il sole e i suoi fiori sono qui

Kaur, Rupi.

La scrittura autobiografica si muove tra ricordi, riflessioni, cura di sé.

È una scrittura personale che si apre alla condivisione.

È libertà di espressione.

Possibilità creativa di coltivare il proprio giardino interiore, ritagliandosi uno spazio e un tempo di silenzio e quieta meditazione.

Si terrà oggi, 24 marzo 2022, nella Giornata Nazionale per la promozione della lettura, il laboratorio di scrittura autobiografica promosso dalle associazioni Una Rosa Blu per Carmela e Gemme Dormienti. Il laboratorio si terrà dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nella Biblioteca “Giovanni Colonna” di Santeramo in Colle (BA)

Nel metodo autobiografico, la lettura e dunque i libri sono parte importante. In virtù di questo, e in occasione della Giornata Nazionale per la promozione della lettura, le associazioni Una rosa blu per Carmela e Gemme Dormienti, rinnovano la loro collaborazione e, grazie all’ospitalità della Biblioteca “Giovanni Colonna” di Santeramo, invitano a partecipare a un laboratorio esperienziale di scrittura autobiografica.

Per partecipare all’incontro, organizzato in una prima breve parte di presentazione del metodo autobiografico, cui seguirà l’esperienza del raccontarsi scrivendo, basterà portare un quaderno, diario o taccuino. Una penna o l’astuccio dei colori.

L’incontro è aperto a tutti. Non sono richieste competenze particolari, se non la curiosità di conoscersi scrivendo e leggendo.

Il laboratorio sarà condotto dalla dottoressa Rosalba Mercurio - Psicologa Esperta in metodologie autobiografiche - www.rosalbamercurio.it. Sarà possibile conoscere da vicino le associazioni organizzatrici e avere informazioni sulle loro attività rivolte alle donne pazienti oncologiche.

Per informazioni

Una Rosa Blu per Carmela - Rosa 339 2335367 - unarosablupercarmela@gmail.com

Gemme Dormienti - 389 5886589 - gemmedormienti.bari@gmail.com

Le adesioni saranno raccolte dalla Biblioteca di Santeramo

Tel. 080 404 6507

Cell. 351 82 27 517 telefono e anche WhatsApp

Mail info@bibliotecasanteramo. it