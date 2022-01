Fede, arte e tradizione, a Rutigliano Il Gesù bambino di Praga

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore del “Gesù Bambino di Praga”, il team di Palazzo Settanni e del Museo MuDiAS organizza, con la speciale collaborazione della Rettoria Maria SS. del Carmine, l’evento culturale “IL GESÙ BAMBINO DI PRAGA. Fede, arte e tradizione da Praga a Rutigliano”.

Sarà un prezioso momento di conoscenza e approfondimento di una delle tradizioni religiose e popolari più sentite dai rutiglianesi ed in particolare dai bambini. Una devozione che ha radici in un passato, relativamente recente, che merita di essere recuperato e valorizzato.

L’occasione sarà lieta anche per riaccogliere a Rutigliano la pregiata tela realizzata nel 1968 dall’artista M. Depalma che andrà ad arricchire, con i suoi colori, la collezione del MuDiAS.

L’incontro avrà luogo sabato 8 gennaio 2022, alle ore 17:30, nel Salone delle Feste di Palazzo Settanni.

Interverranno:

Giuseppe Carmine Redavid, Delegato alla Direzione Amministrativa di Palazzo Settanni;

Don Emilio Caputo, Arciprete della Chiesa di Santa Maria della Colonna e San Nicola;

Don Angelo Bosco, Rettore della Chiesa di Maria SS. del Carmine;

Giovanni Boraccesi, Responsabile Museo Didattico di Arte e Storia Sacra – MuDiAS

La partecipazione all’evento prevede prenotazione obbligatoria entro il 6 gennaio, chiamando il numero 0804761848, oppure scrivendo a museopalazzosettanni@gmail.com.



Organizzazione: Marilena Pirulli e Graziana Loiotine - (Cultural Project Department - Palazzo Settannni)