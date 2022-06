Il giardino sopra il cielo, a Giovinazzo la mostra di Jara Marzulli

Sabato 18 giugno 2022 alle ore 20:00, presso Spazio Start in via Cattedrale 14 – Giovinazzo (BA), si inaugura la Mostra di Arte Contemporanea

Il giardino sopra il cielo

Mostra personale di Jara Marzulli

a cura di Patrizia Dinoi

Al vernissage sarà presente l’artista Jara Marzulli.

La mostra è visitabile dal 18 giugno al 10 luglio 2022, con orario di apertura 19:30 – 21:30, oppure su appuntamento (tel. 389 191 1159).



Jara Marzulli

Nasce nel 1977 a Bari. Si diploma al Liceo artistico di Bari e successivamente all’Accademia di Belle Arti di Bari con il massimo dei voti e intanto dal 1998 partecipa a mostre e concorsi ricevendo subito riconoscimenti e premi. L’artista è presto presente in mostre di rilievo internazionali: la mostra sul figurativo contemporaneo, svoltasi all’interno della Fiera di Catania, la partecipazione alla Biennale dei Giovani del Mediterraneo a Napoli e la collettiva d’arte nella galleria Akban Sanat in Turchia. La sua arte cresce e racconta di un sentire al tempo stesso estatico e carnale, reso ancor più incisivo e toccante dalla perfezione tecnica che contraddistingue l’artista. Viene ancora premiata e selezionata per numerosi concorsi, biennali ed esposizioni d’arte prestigiose per le quali espone in Italia e all’estero, (Fiera Art Taipei 2013 - Taiwan, RedElation gallery – Cina, Museo MEAM - Hong Kong, Museo Maguncia - Barcellona, Buenos Aires, Argentina). Alcune delle sue opere sono presenti in pinacoteche e musei e in molte pubblicazioni prestigiose.

Nelle opere di Jara Marzulli la rappresentazione di figure umane spesso singole, a volte in piccoli gruppi, accompagnate da pochi elementari motivi è talmente straordinaria da lasciarci turbati. L’osservatore ne subisce la forza emotiva, il potere dello sguardo. Esse hanno sguardi intensi, diretti, frontali. Sembrano riconoscere l’osservatore come un estraneo, ne sostengono lo sguardo, lo respingono, lo allontanano da sé per difendere il silenzio del loro prezioso mondo interiore, del loro giardino sopra il cielo. E sottraendosi, loro malgrado, incantano, seducono, giungono ad esercitare un irresistibile fascino artistico.

Puntuali elementi figurativi significanti ne svelano il valore simbolico, potenziandone il significato. La sacralità dell’attimo che stanno vivendo è celebrata, lungo l’argine di un tempo che tutti vorremmo fosse eterno, con evanescenti orchidee, dorati chicchi d’uva, pomi maturi e odorosi, infiorescenze fragranti. Levitano, inoltre, sfere d’acqua, liquido primordiale in cui zampilla e fluisce la vita lasciando tracce del tempo che passa nelle colature improvvise e nelle percettibili ma incerte movenze proprie di stati d’animo che cambiano.

Patrizia Dinoi



La comunicazione è curata da Spazio Start.

Progetto grafico : Claudia Dagostino

Per informazioni:

Tel.: 389 191 1159



Gallery







Web: https://www.facebook.com/spaziostart