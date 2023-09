IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI: UN VIAGGIO MUSICALE SULLE TRACCE DI MR. FOGG

AURELIO & PAOLO POLLICE duo pianistico

Musiche di Hess, Kosma, Verdi, Serrao, Elgar, Tchaikovsky, Ravel, Joplin, Gerswhin, Field, Händel



Non occorrerà tutto il tempo impiegato da Phileas Fogg e Jean Passepartout nel celebre romanzo di Jules Verne, ma basteranno quattro mani su un pianoforte per compiere in musica il tour del globo. Un «Giro del mondo in Ottanta giorni» che verrà compiuto sulle tracce di Mr. Fogg dai fratelli pianisti Aurelio e Paolo Pollice, il primo allievo di Sergio Perticaroli a Roma, il secondo di Antonio Ballista a Milano. Si parte da Londra, «of course». Lo «start» è previsto al suono delle Variazioni per pianoforte sull’inno nazionale inglese God Save the King realizzate nel 1877 da Charles Léon Hess. Naturalmente, chi vorrà potrà scommettere (ma solo idealmente) sull’impresa che i due musicisti compiranno lungo la rotta seguita da Mr. Fogg, talmente convinto di riuscire nel proprio intento da scommettere (e guadagnare) 20mila sterline contro i compagni del Reform Club. Una volta partiti dalla capitale inglese, i Pollice Bros toccheranno Parigi con Le foglie morte di Joseph Kosma, canzone da sempre saccheggiata dai grandi jazzisti (e non solo). E, passando per Torino al suono del Va’ pensiero, il celebre coro dal Nabucco di Verdi, raggiungeranno Suez con la Fantasia scritta da Paolo Serrao fondendo i passi più noti dell’Aida, altro capolavoro di Verdi rappresentato proprio a Suez per l’inaugurazione del canale egiziano nel 1871. Il passaggio da Calcutta, altra metropoli nella quale fece tappa Mr. Fogg, verrà compiuto al suono di Salut d’amour, canzone del compositore inglese Edward Elgar, che fu anche autore di The Crown of India. Mentre con la Danza cinese dal balletto Lo schiaccianoci di Ciaikovskij si farà un salto a Hong Kong, prima di raggiungere Yokohama sulle note di Ravel e la sua Laideronnette, impératrice des pagodes (Laideronette, imperatrice delle pagode). Conclusi gli accenni esotici, Aurelio e Paolo Pollice navigheranno verso gli Stati Uniti e raggiungeranno San Francisco ai ritmi sincopati di Scott Joplin con The Enterteiner, il suo ragtime più famoso, da suonare (si raccomandava l’autore) «not fast». Dunque, con calma, evitando il classico effetto «oggi le comiche». Dalla West Coast si attraverserà l’America intera per arrivare a New York, la città di George Gershwin, che verrà celebrata con la suadente The Man I Love. E a quel punto non resterà che imbarcarsi per tornare in Europa, prima a Dublino, con Duet on a favorite Russian Air dell’irlandese John Field (morto a Mosca), e infine festeggiare il ritorno a casa, a Londra, con la pirotecnica Musica per i reali fuochi d’artificio che Händel scrisse su commissione di Giorgio II di Gran Bretagna durante il suo soggiorno inglese.