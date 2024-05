Il grande venerdì di Enzo dell'Art Directors Club Italiano arriva a Bari

Torna come ogni anno il Grande Venerdì di Enzo, la più grande portfolio review nazionale organizzata da ADCI (adci.it), l’Art Directors Club Italiano che riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria. Sarà, come ogni anno, un’occasione imperdibile di incontro e confronto, in memoria e in onore di Enzo Baldoni, che permette agli aspiranti creativi di incontrare alcuni tra i migliori professionisti del settore creativo italiano e avere con loro un colloquio, per confrontarsi e ricevere preziosi consigli per migliorare.



Il GVDE è una giornata speciale nella quale direttori creativi provenienti dalle migliori agenzie di tutta Italia offrono la loro disponibilità per analizzare i portfoli di nuovi talenti e di freelance e quest’anno l’appuntamento è fissato per il 31 maggio con ben 10 città in contemporanea: Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Messina, Cagliari. Un’occasione imperdibile, che permette di far incontrare nella stessa stanza tantissimi nomi di spicco del settore della comunicazione e di avere un momento individuale con ciascuno di loro.

“Siamo pronti a dare spazio al confronto, riscoprire il valore del creare connessioni tra esperienze diverse. Il Grande Venerdì Di Enzo è questo, dopotutto: una festa che celebra la voglia di condividere cose belle, che si tratti di progetti, o di ambizioni” - commenta Luciano Marchetti, nuovo Ambassador della Puglia.



Come nasce il Grande Venerdì di Enzo

È il 1994 quando Enzo Baldoni, copywriter e giornalista, scompare in Iraq: è molto più di una notizia di cronaca nera poiché Enzo Baldoni, il suo sorriso e la sua voglia di vivere una vita sempre fuori dagli schemi, hanno contagiato negli anni generazioni e generazioni di giovani, avvicinandoli al mondo della creatività. Ogni venerdì Enzo dedicava il suo tempo alla revisione dei portfolio dei più giovani creativi, dando loro consigli preziosi per mettere sempre più a fuoco il loro talento e ADCI, credendo fortemente nel valore di questo incontro, ha voluto preservare questa ricorrenza istituendo il format itinerante in Italia dal 2012, pervenendo così oggi alla sua XVI edizione.



Per partecipare a questa grande giornata è possibile iscriversi a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-grande-venerdi-di-enzo-xvi-bari-905425621407?aff=oddtdtcreator