Il Maestrale live a Quadro all'Ex Macello

Ancora un bellissimo live qui da Quadro nel cortile dell'Ex Macello di Putignano!

Giovedì 6 Giugno toccherà a IL MAESTRALE!



• IL MAESTRALE •

Giovedì 6 Giugno 2024

h. 21.00

Quadro

Cortile - Ex Macello

Via Santa Caterina da Siena sn

Putignano



IL MAESTRALE, composto da Alessandra Valenzano, Simona Valenzano e Nicholas Palmieri è un progetto musicale nato nel 2022. Aggregatore di autori e musicisti, è anche un collettivo e società di mutuo soccorso che fonde, con stile e originalità, la musica pop rock ed elettropop con l'etnicità e gli scenari delle sonorità mediterranee. Il loro sound è unico e coinvolgente: il MEI Meeting ha definito il loro genere musicale "mediterraneo post-moderno”.

CHE COSA È IL MEDITERRANEO POST MODERNO?

IL MAESTRALE ripercorre radici antiche e immerse nella tradizione, mescolando il mondo dell’elettronica e della musica cantautorale moderna con l’attaccamento e l’affezione alla terra natìa, la Puglia, nonché alle calde sonorità mediterranee del sud.

Il genere da loro proposto è, pertanto, un mix di cantautorato pop-rock, indie, world e canzone tradizionale pugliese.

Altresì nel linguaggio si denota il predetto blend di culture e tradizioni: in particolare, attraverso l’utilizzo del dialetto barese in canzoni moderne che guardano tanto al presente, quanto al

passato.

Le loro canzoni hanno ricevuto pubblicazioni/interviste da parte di RockIt, OndaRock, Tuttorock, Indievision, Sei tutto l’indie di cui ho bisogno, il Quotidiano Italiano, la Gazzetta del Mezzogiorno, Euromusica, RKO. Il loro secondo singolo, Xanadu, è stato scelto da RAI Radio 2 Indie per la playlist mensile. Rockit li ha inseriti e intervistati nel giugno del 2023 nell’importante articolo “radici elettroniche”, in cui si fa menzione de IL MAESTRALE come tra i più interessanti progetti in Puglia.



Prenotazioni al 351.5222939