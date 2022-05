Il maggio dei libri 2022 letture e musica

SABATO 14 MAGGIO

La Libreria Quintiliano - Mondi possibili

Per il MAGGIO DEI LIBRI 2022

Un pomeriggio dedicato alla lettura, ai libri e alla musica.



''I libri che abbiamo letto e conservato, quelli che abbiamo accumulato, quelli che teniamo sempre con noi anche se non li abbiamo mai aperti:

una biblioteca è capace di raccontare una vita meglio di qualsiasi biografia.'' (Alberto Manguel)



ore 18,00

VIVERE CON I LIBRI

letture



ore 19,00

FABIO PROTA TRIO

My Favorite SongBooks

live

Fabio Prota, pianoforte

Lorenzo D’Urso, basso

Giuseppe Santorsola, batteria







mail: quintilianoeventi@libero.it