Maurizio Stammati con 'Il Mago di Oz' in scena al Teatro Abeliano

Il 5° appuntamento di spettacolo della rassegna A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ domenica 16 gennaio ore 18:00 al Teatro Abeliano di Bari vedrà in scena per la regia di MAURIZIO STAMMATI

IL MAGO DI OZ

Adattamento di Chiara Di Macco

con Maurizio Stammati eChiara Di Macco

Pupazzi: Ada Mirabassi

Scenografie: Marco Mastantuono

Costumi: Marilisa D’Angiò

Musiche originali: Giordano Treglia

Disegno Luci: Antonio Palmiero

Regia: Maurizio Stammati

una produzione TFU Perugia/Teatro Bertolt Brecht, Formia

Liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum, pubblicato nel 1900, dal quale fu tratto il famoso film del 1932 THE WIZARD OF OZ, lo spettacolo IL MAGO DI OZ ripercorre tutte le tappe del fantastico viaggio di Dorothy, la bambina annoiata del Kansas.

Il dottor Pirolozzi, stravagante e surreale medico e scienziato, cerca di curare Dora, una ragazza convinta di essere la Dorothy del favoloso mondo di OZ. Stanco delle sue continue fantasticherie, Il Dottore le organizza a sua insaputa una vera e propria messa in scena per farle vivere il favoloso viaggio e l’incontro con i fantastici personaggi del racconto. Ci riuscirà? Vedere per credere !!!

Una coproduzione importante tra due compagnie storiche del Teatro di Figura riconosciute dal MIBACT, il TFU di Perugia e il Teatro Bertolt Brecht di Formia.

Gli straordinari pupazzi realizzati da ADA MIRABASSI si sposano con le comiche abilità attoriali del Brecht.

Le scenografie costruite, per dar vita ad una sorta di MACCHINA DEI SOGNI, da Marco Mastantuono e le musiche originali composte da Giordano Treglia, giovane compositore e polistrumentista. I costumi, di Marilisa D’Angiò ed il disegno luci di Antonio Palmiero completano una équipe di qualità per uno spettacolo ricco di sorprese.

La regia è di Maurizio Stammati.

Biglietto 10 euro (ridotto 8 euro) acquistabile al botteghino e sul circuito Vivaticket

Per informazioni: 080 542 76 78 - botteghino@teatroabeliano.com

Gli ambienti sono sanificati e predisposti a norma di legge antiCovid, ricordate soltanto di portare la vostra mascherina personale e una certificazione verde valida.