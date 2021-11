Il Mangianastri: Alessandro Gori Lo Sgargabonzi live stand-up comedy

Il Mangianastri torna nell'ambiente autunnale anche con i nuovi show di stand-up comedy!

Per la prima volta a in Puglia lo spettacolo di Alessandro Gori (alias Lo Sgargabonzi), dopo le tenebre dei lockdown e i fasti di Una Pezza di Lundini.



ALESSANDRO GORI (Lo Sgargabonzi)

live comedy show

Per la prima volta in Puglia, Alessandro Gori nel suo spettacolo Lo Sgargabonzi Live! Uno spettacolo definitivo di comicità, satira abrasiva e barzellette sulle piante carnivore, che chiude questa stagione pugliese e tutte le successive, per sempre.

E come se non bastasse, ecco un ulteriore idrolitinico rinforzo per partecipare a questo evento esclusivissimo. Dovete sapere, infatti, che durante la serata verranno offerte GRATUITAMENTE Volvo per tutti. Volvo promozionali della nuova linea 2021/2022, alcune addirittura col portachiavi in pelle e i preservativi sul croscotto. E non stiamo parlando del banale omaggio di un’unica berlina extralusso, bensì di svariate Volvo a partecipante. Vi verranno recapitate direttamente a casa, la mattina successiva alla serata. Aprirete le porta e dovrete solo accettarle, sarete corteggiati, pregati, corteggiati ancora, forzati, obbligati o piacevolmente perseguitati per tutta una vita da Volvo Italia. Pensate che sogno: decine, forse centinaia di Volvo full optional per ognuno di voi. Una coda infinita fuori da casa vostra impaziente solo di trovare rifugio, infilarsi una via l’altra nel vostro tinello buono, insinuandosi fra le lamiere di quelle entrate prima. Centinaia di Volvo nere che vi seguiranno lentissimamente per strada, in serafica fila indiana, fino a che non ritaglierete loro uno spazio nella vostra vita. E, qualora non dovessero trovare una collocazione congeniale, inizieranno a invadere l’esistenza di tutti i vostri cari, in caduta genealogica, fino a colonizzare la quotidianità del pacato Alberto Brandi del programma sportivo Controcampo, l’ultimo che s’aspettava e che forse si meritava una sorte siffatta.

GUARDA I VIDEO:

'Scheda di presentazione per C. Guzzanti ad Una Pezza per Lundini': https://www.facebook.com/sgargabonzi/videos/660182524644167/

'Intervento a Battute - RAI2': https://youtu.be/R21Vw4VoLtc



Esposizione artistica a cura di Francesco Meo painter



aftershow music selection by Radio JP



h 21:30 | ALESSANDRO GORI show

h 23:00 | Radio JP music selection



TICKET 8,50 euro + dp su DICE:

https://link.dice.fm/WXxNXVKtPkb

oppure DISPONIBILI la sera stessa in botteghino (senza prevendita)



Quadro sarà aperto per la cena

Il Mangianastri è realizzato con passione da I MAKE, Fatti di China e Radio JP.



IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

