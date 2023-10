Il mangianastri: Andrea poggio in concerto

Arriva l’autunno e si torna con i grandi concerti al Macello!

Dopo il primo appuntamento con la Serata Uappissima eccoci con la seconda prelibatezza della rassegna.

Il prossimo sabato 28 ottobre nella Sala Mediterraneo arriva il cantautore suadente e sobriamente fascinoso ANDREA POGGIO!



ANDREA POGGIO

(cantautore - Alessandria/Milano)

Il percorso musicale di Andrea Poggio ha inizio con i Green Like July, gruppo con cui incide tre dischi, due dei quali - “Four-legged fortune” (Ghost Records, 2011) e “Build a fire” (La Tempesta, 2013) - vengono registrati da AJ Mogis nei prestigiosi ARC Studios di Omaha, Nebraska (studi in cui hanno registrato artisti come Bright Eyes, Julian Casablancas e Dev Hynes). Nel 2017 esce per La Tempesta “Controluce”, il suo primo album solista. “Controluce” viene registrato tra Milano e New York da Eli Crews, produttore statunitense che - oltre ad aver lavorato con Yoko Ono, Why? e Deerhoof - è il principale artefice del suono di “Whokill” e “Nikki Nack” di tUnE-yArDs. Il disco vede la partecipazione di Enrico Gabrielli e Adele Altro (Any Other) ed è nella cinquina del Premio Tenco - Opera Prima. Il tour di supporto a “Controluce è un tour di più di quaranta date che porta Andrea Poggio ad aprire concerti di noti artisti italiani (Colapesce, Baustelle e Brunori Sas) ed internazionali (Erlend Oye e Jonathan Wilson). Nel settembre del 2019, ha luogo un tour di dieci date in Germania, tour che porterà Andrea Poggio a calcare palchi prestigiosi quali il palco del Maifeld Derby e del Reeperbahn Festival. Nell’autunno del 2019, Andrea Poggio inizia a lavorare alla colonna sonora del film “Onoda” del regista francese Arthur Harari. La colonna sonora verrà composta assieme ad Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro, oltre che al sound artist giapponese Gak Sato ed al musicista francese Olivier Marguerit. Il film viene presentato al Festival di Cannes nel luglio del 2021 in apertura della prestigiosa sezione Un Certain Regard.

Nell’ottobre del 2021 iniziano le registrazioni del disco nuovo intitolato “Il futuro”, in uscita nella 5 maggio 2023 per La Tempesta. L’album è stato registrato tra Milano e Bristol da Ali Chant (PJ Harvey, Perfume Genius e Yard Act) e Federico Altamura, prodotto da Federico Altamura e Andrea Poggio e mixato da Ivan Antonio Rossi (Baustelle, Dente e Dimartino). Alle registrazioni, tra gli altri, hanno partecipato Adele Altro (Any Other), Luca Galizia (Generic Animal), Galea, Angelo Trabace, Francesco Fugazza, Caterina Sforza (Nicaragua), Lorenzo Pisoni (Tropea, Marco Castello), oltre a membri di Esecutori di Metallo su Carta (Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro e Damiano Afrifa).



Andrea Poggio - voce

Adele Altro - synth, sax e cori

Arianna Pasini - synth, chitarra e cori



GUARDA I VIDEO

'Parole a mezz’aria': https://youtu.be/e6tvJzIuUa0

'Mediterraneo': https://youtu.be/I59fSLeOCKo

opening act

MELA INDIE

(cantautore - Castellana Grotte)

Al secolo Vito Antonio Indolfo, Mela Indie nasce a Putignano (Bari).

Nel 2004, a Castellana Grotte, dove attualmente risiede, fonda gli Odi et Amo assieme a Giuseppe Camicia (chitarrista del progetto), una band di rock progressivo italiano della quale è autore e cantante. Nel 2007 incidono un EP omonimo.

Nel 2008 assieme a Willy Elefante fonda gli AcomeandromedA, rock band italiana in cui è autore, cantante e flautista.

Con loro prosegue una decina d’anni vincendo numerosi concorsi e partecipando per due anni consecutivi alla “Settimana della Cultura Italiana in Banja Luka” e ad una edizione del “Liverpool Sound City”. Nel 2012 pubblicano per Piccola Bottega Popolare il disco “Occhio Comanda Colori”. In questi anni frequenta il conservatorio Niccolò Piccinni di Bari nelle classi di Flauto traverso e strumentazione per orchestra di fiati e collabora come performer in alcune produzioni della “Compagnia Eleina D.”, compagnia di teatrodanza aerea contemporanea.

Dal 2017/18 intraprende un percorso da solo come cantautore sotto il nome di Mela Indie. Il 17 luglio 2021 debutta nell’ambito dell’ARTES FESTIVAL – le ali della cultura, con un suo concerto intitolato Monografia (di cui è autore dei testi e delle musiche), accompagnato dalla pianista Francesca Azzone. Nel 2019 frequenta un corso di composizione contemporanea presso la Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca.

Attualmente sta arrangiando le canzoni di monografia e producendo canzoni altrui come arrangiatore ed interprete.



Vito Indolfo - voce

Francesca Azzone - piano



GUARDA I VIDEO

'Questa bellissima canzone per te. ': https://youtu.be/Ms9q54fWAt4

IOGREGOR mostra artistica

Il progetto IOGREGOR prende vita grazie al filmmaker Antonio Stea.

Inizialmente, Stea si dedicava a creare bozzetti dei personaggi per i suoi film animati, ma ben presto si ritrovò con centinaia di disegni che avevano una vita propria.

IOGREGOR nasce da una profonda passione per l'immaginazione e l'esplorazione dell'oscurità dell'animo umano.

Cattura l'essenza delle emozioni umane più oscure. I suoi soggetti sembrano emergere da un mondo cupo, arrabbiato e schizzato, rivelando la complessità della psiche umana.

aftershow SUPERLELELOTTO music selection Radio JP

imprevedibili estrazioni musicali… ti piace vincere facile? Ponciponci popopò

h 21:45 | MELA INDIE in concerto

h 22:20 | ANDREA POGGIO in concerto

h 23:30 | SUPERLELELOTTO music selection

INGRESSO LIBERO “UP TO YOU”: Ingresso ad offerta libera

Dai tu il valore che reputi all’evento lasciando un’offerta libera!

Quadro sarà aperto per la cena (prenotazioni 351.5222939)

