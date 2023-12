Il mangianastri: Angelo Amaro - stand-up comedy

Ritorna il Mangianastri in versione #comedy!

Per il primo appuntamento #comedy della stagione puntiamo sulla qualità di Angelo Amaro e il suo show: "Voglio mor*re - dal vivo".



? venerdi' 22 dicembre h 21:30 ?

Sala Mediterraneo

Ex Macello di Putignano (BA)

Via Santa Caterina da Siena snc



ANGELO AMARO

live comedy show



Ha lavorato come copy, social media manager, receptionist e cameriere. Una vera e propria parabola discendente che l'ha portato a fare il comico.



Cosa vuol dire vivere un'età adulta sottosviluppata in cui è al contempo troppo presto o troppo tardi per fare qualsiasi cosa? "Voglio mor*re - dal vivo!" è la voce di chi è circondato da amici-genitori ma si trova, suo malgrado, a sentirsi ancora figlio; di chi ha capito di essere mediocre ma ha deciso che, alla fine della giostra, va benissimo così.



VITO NOVEMBRE

esposizione artistica



operaio nato a Noci (BA) nel 1979

L'amicizia con alcuni artisti nocesi, tra cui musicisti, pittori, poeti e restauratori lo ha spinto negli anni a mettersi in gioco lanciando una sfida con se stesso.

Così, da autodidatta, inizia a dipingere durante il periodo di sospensione della vita sociale dovuta all'emergenza COVID. Il suo primo quadro raffigura il suo cane Amy, vestito da Madonna.

Già da questo primo lavoro, si evince il suo estro, frutto della commistione tra elemento umano e animale, in una spiritualità molto complessa e un dualismo dell'io come anima e come animale. Amy è una presenza costante nei dipinti, raffigura il suo alter ego ad avvalorare un percorso di analisi interiore e universale tra uomo e natura.

Il mix dei colori è l'aspetto che contraddistingue i suoi quadri: con essi Vito esprime il proprio stato d'animo al fine di veicolare il proprio pensiero, drastico e anticonformista. Si definisce un impulsivo, che si serve dell'arte per poter comunicare.

aftershow music selection RADIO JP

h 21:30 | ANGELO AMARO show

h 22:45 | music selection



BIGLIETTO 5,00 euro

acquistabile con la seguente modalità:



