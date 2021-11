Il mangianastri: Francesco Mileto stand-up comedy

La prima serata di Stand-up Comedy è andata alla grande e continua con un secondo appuntamento di #comedy: toccherà al giovane e talentuso Francesco Mileto

FRANCESCO MILETO

live comedy show



Calabrese classe 1993, inizia a esibirsi nel 2016 a Milano. Ha partecipato a Stand Up Comedy su Comedy Central nel 2017, nel 2019 e nel 2021, e fa parte del cast fisso di Battute? su Rai 2.

Di solito queste presentazioni finiscono con una battuta, ma questa, come avrete modo di capire tra pochissimi secondi, no.

In “Dio della satira”, Francesco Mileto, con la sua comicità dissacrante e senza tabù, cambierà letteralmente il mondo una battuta alla volta dimostrandosi artista della parola senza paura e custode unico della satira. A essere sinceri, però, parlerà soprattutto di viaggi in macchina con suo padre, cappelli, nail art e Indro Montanelli. Si parlerà anche di pandemia? Questo non ve lo posso dire *occhiolino occhiolino*.





Esposizione artistica

aftershow music selection



h 21:30 | FRANCESCO MILETO show

h 23:00 | music selection





? TICKET 5,00 euro + dp su DICE:

https://link.dice.fm/8xIEgeYtclb



oppure DISPONIBILI la sera stessa in botteghino (senza prevendita)



Quadro sarà aperto per la cena

IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it

+39 080 4054878



