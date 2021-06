Il Mangianastri: Lucia Manca in concerto al Laboratorio Urbano di Putignano

Il Mangianastri prosegue il suo menù con un altro ingrediente superlativo!

Lo splendido concerto di Lucia Manca!

Delicatezza, malinconia ed eleganza: musa di un passato mai vissuto ma che le appartiene



Lucia Manca in concerto

(pop / Lecce)

Delicatezza, malinconia ed eleganza: musa di un passato mai vissuto ma che le appartiene, Lucia Manca inizia a fare musica da piccola ed esordisce con il suo primo disco omonimo nel 2011, con la produzione artistica di Giuliano Dottori degli Amor Fou.

Negli anni successivi collabora con Jolly Mare nel singolo "Hotel Riviera", inno vintage del producer, e Populous, accompagnandolo nel tour europeo di Night Safari.

Il suo secondo disco "Maledetto e Benedetto" è uscito il 4 maggio 2018 per Peermusic, prodotto da Matilde Davoli. Di recente collabora nuovamente con Populous nella compilation tributo a Yoko Ono, con il brano Toyboat e apre i concerti di diversi artisti, tra cui Le Luci della centrale elettrica e M¥SS KETA. Il 12 marzo 2020 è uscito l’EP Attese Vol.1 per Factory Flaws/peermusic ITALY.

GUARDA I VIDEO

'Ricorderai': https://youtu.be/fUhs7kcobwU

'Come un'onda': https://youtu.be/ym_qmP01XkU

ASCOLTA su Spotify: https://spoti.fi/3drmZk1



opening act: ??



FATTI DI CHINA



aftershow: music selection by Radio JP



h 21:15 | opening act

h 21:45 | Lucia Manca in concerto

h 23:15 | Radio JP music selection

TICKET 8 euro + dp su DICE

https://link.dice.fm/MVolxOMTthb



Comprando due o più biglietti dichiari di essere congiunto con chi verrà con te e ti saranno assegnati dei posti vicini. Se vuoi acquistare il biglietto per te e qualcun altro non a te congiunto, dovrai fare due acquisti separati per garantire il distanziamento sociale tramite la nostra mappa dinamica. In ogni caso ti verrà assegnato automaticamente il migliore posto disponibile sulla mappa.

POSTI LIMITATI. Il concerto sarà con posti a sedere distanziati nel rispetto dei protocolli anticovid-19. Sarà permesso di sedersi accanto solo ai congiunti.

Quadro sarà aperto per la cena



Il Mangianastri è realizzato con passione da I MAKE, Fatti di China e Radio JP.

-

IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it

+39 080 4054878

#WeareinPuglia #MacelloPutignano



SCENA UNITA - per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo è un fondo privato gestito da Fondazione Cesvi - organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 - in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.Scena Unita - Fondazione Cesvi - La Musica che Gira - Music Innovation Hub

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...